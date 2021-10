Aguda denuncia de Cristina Fernández de Kirchner: “No se si reírme o llorar”

Luego de ser llamado a indagatoria y dictaminarse su prohibición para salir del país la semana pasada, en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan, el ex-mandatorio neoliberal Mauricio Macri no solo que no se presentará ante la justicia argentina, sino que ya aceptó una oferta para dar clases en una universidad de Estados Unidos, donde actualmente se encuentra de viaje.

Mauricio Macri pasará así gran parte del primer semestre del 2022 en los Estados Unidos, más precisamente en el estado de La Florida.

Esto fue denunciado por la actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter:

“La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia.”, sentenció CFK en su perfil de la red social del pajarito, acompañando sus palabras con una captura de la nota del portal Infobae explicando la situación.

El ex jefe de Estado aceptó una propuesta de “The Adam Smith Center for Economic Freedom” (Florida International University) para participar de una cátedra en su carácter de ex presidente.

Carlos Díaz-Rosillo, director del think thank y ex asesor de Donald Trump, fue quien invitó formalmente a través de una carta al líder del PRO.

A Macri lo esperan mañana, jueves 7 de octubre para declarar, pero no asistirá. En su entorno dicen que nunca fue notificado de la citación.

“Todo el mundo sabe que Macri se mueve entre su domicilio de Acassuso y la quinta familiar Los Abrojos, sin embargo el juez nunca envió la notificación a estas direcciones”, explican.