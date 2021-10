El desgarrador relato de Toto Kirzner: fue abusado dos veces cuando era chico

El actor, hijo de Araceli González y Adrián Suar, estuvo invitado a “PH: Podemos Hablar” y contó sobre su trauma de la infancia.

Los sábados a la noche el programa conducido por Andy Kusnetzoff suele tener sus momentos de historias de vida fuertes. Ayer fue el turno de la confesión de Toto Kirzner, quien nunca había hecho público sus dos abusos, de los cuales fue víctima cuando era niño.

En el momento en que los invitados pasaron al fuego para relatar algún momento del pasado, el actor comentó: “Al Toto de chico le diría ‘no vayas a visitar a tu amigo, mañana lo podés ver, esperá unos días más’”.

Ante la pregunta del conductor sobre qué había sucedido, continuó: “Yo era muy chico, esto ya lo hablé con mis amigos y mis familiares…quizás estoy cometiendo un error al contarlo públicamente, pero bueno, no importa. No sé cómo se dice, cómo se anuncia…en dos oportunidades abusaron de mí. Yo tenía 7 años y quería ir a la casa de mi amigo, porque soy muy ansioso y quería ir ya. Donde vivíamos, en zona norte, antes de tener la casa en la que ahora mi vieja vive, habíamos alquilado una casa…en esa casa estaba laburando una persona que yo no conocía tanto, pero lo había visto”.

“En un momento me empezó a hablar, pero en un momento la charla, no me preguntes por qué, no lo sé, se empezó a oscurecer todo. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar, me agarra del brazo y me arrastra hasta la casa y ocurre eso. Horrible. En otra oportunidad lo mismo, y yo me fui llorando, no sabía a quién decirle. Después no lo vi más por un tiempo, pero durante ese año, el lugar en el que yo vivía, resultó ser una pesadilla”, finalizó su relato, emocionado, Kirzner.