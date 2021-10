Inesperado cruce entre Aníbal Fernández y Nik

Realidad o puesta en escena, un interrogante que sólo las partes pueden responder. Esta tarde el dibujante, Cristian Dzwonik, del diario La Nación, denunció estar atemorizado a raíz de un tweet del actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Todo inicio con una crítica del creador de Gaturro a la medida tomada por el gobernador Kicillof acerca de regalar viajes de egresados a 220 mil chicos. “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, escribió.

Por su lado Fernández, recogió el guante y contestó a la queja de Nik. “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?

Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?”.

Fue entonces que el ilustrador, al ver qué el abogado, nombraba la escuela a la que irían sus hijas, experimentó miedo y se sintió amenazado, tal como el mismo describe en sus redes.

“El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores.

El ministro q debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo”, sentenció Nik, quien además dijo haberse comunicado con el rector de la institución educativa.

Negó de esta manera que el colegio ORT, recibiese subsidio estatal, por cuánto Fernández habría mentido en su mensaje. “El rector del colegio Ort confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa.Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet”, expresó Dzwonik.

Cabe destacar que el tweet que diera origen a la controversia, no fue borrado por el ministro tal como destaca Nik.

Ante el revuelo que se inició, incluso el cineasta Juan José Campanella se sumó, Fernández decidió dar por cerrado el asunto. “Alejandro, te estás subiendo las medias y la foto es de carnet.

No amenace a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño”, comentó a un mensaje.

Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT.

¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?

Excelente escuela lo garantizo.

Repito… ¿Lo conoces?https://t.co/tNHkDcSeP1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 10, 2021

El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores.

El ministro q debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo. (Abro hilo) — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

El rector del colegio Ort confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa.

Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su twitter pero me tiene bloqueado, borró su tweet. pic.twitter.com/UjLU8Q5LjR — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021