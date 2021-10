La advertencia de Iván Noble sobre L-Gante

Llamativamente luego de la reunión del popular cantante de cumbia L-Gante con el presidente argentino Alberto Fernández, una serie de Fakenews muy nocivas para su imagen comenzaron a emerger de los medios hegemónicos del país.

Entre ellas figura una supuesta lista de exigencias del artista para hacer sus presentaciones, y la cancelación de una serie de shows en la ciudad de Venado Tuerto por no poder hacer frente con estas supuestas exigencias.

Luego de que las notas circularan durante todo el fin de semana en los principales portales del país, L-Gante tuvo que salir a desmentirlo en sus redes sociales:

“Gente eso de venado tuerto es chamu

Se debe a que EL CHANTA de el organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente.”, explicó el artista.

No le crean y reclamen lo suyo

“Quiere tirar la bronca pa este lado

No le crean y reclamen lo suyo..Una que Yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando corrrrrrta.

PEDAZO DE GARC@ ya te vas a poner el moño”, denunció.

Luego de todo esto el referente del rock nacional Iván Noble se manifestó al respecto analizando lo sucedido:

Primero lo subieron al Circo Prime Time y ahora le van a apuntar a la cabeza

“Se poco y nada de L-Gante, soy lejano musical y generacionalmente, pero de una sola cosa estoy seguro: primero lo subieron al Circo Prime Time y ahora que lo iluminan los reflectores, le van a apuntar a la cabeza.”, explicó el ex-front man de Los Caballeros de la Quema.

“Ojalá el pibe esté rodeado de buena madera. La va a necesitar.”, advirtió Noble.