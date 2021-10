El insólito pedido de Mirtha Legrand desde su internación 

Nacho Viale, nieto y productor de la diva, reveló una particular exigencia de su abuela desde su habitación en el Sanatorio Mater Dei.

En una entrevista con Darío Barassi, el fundador de StoryLab, habló sobre la salud de Mirtha Legrand, quien está evolucionando bien de la colocación de los dos stend y le darían el alta en los próximos días. Sin embargo, confesó que a ella les están costando las jornadas allí.

“Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Y me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos. ‘No, que no entre nadie, porque sino es un caos’. ‘Pero las está haciendo pasar tu abuela’, me dijeron”, contó Viale.

El productor, inmediatamente, agregó: “La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…’. ‘No, yo estoy aburrida…’, me respondió. Me fijé y eran cosmetóloga, peluquera, maquilladoras”.