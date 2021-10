Macabro hallazgo en las tribunas de San Lorenzo

La vuelta de los hinchas de San Lorenzo al Nuevo Gasómetro vino acompañada de un desagradable descubrimiento.

Al recorrer el estadio un hincha del azul y grana se topó con los aparentes restos óseos de un animal doméstico en una de las tribunas.

El usuario de Twitter @masanchez8372 compartió el macabro hallazgo en su cuenta de Twitter:

“Así nos recibe la usina de hantavirus”, expresó el hincha indignado.

“La saco panorámica porque sino no me van a creer”, manifestó al publicar la foto de los restos con el pasto de la cancha de fondo.

Así nos recibe la usona de hantavirus

La saco panorámica xq si no , no me van a creer pic.twitter.com/oYxUq5pADR