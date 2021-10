Aníbal rompió el silencio: “Quieren hacer decir lo que no dice”

Lo que inicio como un intercambio de tweets entre el ministro de Seguridad y el dibujante Nik, concluyó en uno de los ejes mediáticos de campaña en vistas a las elecciones de noviembre. Fernández finalmente rompió el silencio.

“Ante el formidable ataque mediatico sin precedentes, que va desde las tapas de los diarios a muchos programas, por UN TWEET que quieren hacer decir lo que no dice, sepan las compañeras y compañeros que me enviaron su afecto, que los he leído y los agradezco de corazon Viva Peron!”, escribió el abogado.

El día anterior Aníbal Fernández, había mantenido un intercambio de tweets con el caricaturista de La Nación, en donde destacaba que el colegio ORT, recibía subsidios. Esto en respuesta a una queja del dibujante, Cristian Dzwonik, a los viajes gratuitos de egresados.

A raíz de la réplica de Fernández, Nik, declaró sentirse atemorizado puesto que se nombraba la institución educativa a la que pertenecen sus hijas.

Toda la plana política y artística de la oposición e incluso algún fuego amigo, salieron a repudiar el mensaje del ex Jefe de Gabinete, situación que generó un revuelo de una importante magnitud mediática.

Fernández realizó una disculpa pública para el caso en que pudiese sentirse el controvertido humorista atacado y público caricaturas en donde Nik ilustraba a la institución, en clara referencia al manifiesto conocimiento de la información que había brindado en su tweet original.