Karina, La Princesita y una acusación macrista: “Me tienen las bolas infladas”

La cantante de cumbia explotó en sus redes y contestó a las acusaciones y críticas que recibió por cobrar presuntamente ocho millones por un show en Francisco Solano.

En las últimas horas en las redes sociales y algunos medios de comunicación se dio a conocer una información en donde se remarcaba que Karina Tejeda, conocida como, La Princesita, habría recibido una cuantiosa suma para presentarse en un evento organizado por la Municipalidad de Quilmes, lugar a cargo de la intendencia de Mayra Mendoza.

Con motivo del aniversario de la localidad de San Francisco Solano, se realizó el festival “Somos Quilmes”, en donde se presentaron los shows de varios cantantes populares.

Cansada de recibir mensajes negativos por la noticia vertida en redes sobre su salario, la cantante salió con los tapones de punta a desmentir este dato.

Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado

“Me tienen las bolas infladas con los 8M. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. Quien no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo.”, expresó Karina.

Luego agregó: “Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias”.

