Cristina Pérez junto a dirigente de Juntos por el Cambio: “Estamos enamorados”

La periodista de Telefe Cristina Pérez y el diputado de Juntos por el Cambio Luis Petri ya no esconden su relación.

Medios especializados en la farándula los encontraron juntos haciendo compras a primera hora de esta mañana por el barrio porteño de San Telmo.

Fuentes cercanas a la pareja afirman que ambos tenían una relación profesional que devino en una mutua atracción.

Luis Petri, de pertenencia radical, tiene 44 años, es mendocino y desde hace años se desempeña en su cargo en la Cámara Baja.

En marzo pasado, la periodista habló en el ciclo Como Llegué Hasta Aquí en la Usina del Arte y contó que no quiere ser madre, decisión que tomó en su adolescencia:

No me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta

“Yo siempre digo que las cosas que elegimos son esas por las que estamos dispuestos a entregarlo todo. Muchas veces me dicen: ‘¿Pero no querés ser mamá?’. Y yo no me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta.”, confesó Pérez.

“Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener. Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las cinco de la mañana y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Y sería hipócrita no decirles esto. Entonces creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las cuatro, cinco de la mañana”, aseguró.

“Y es importante definirlo cuando hay tiempo porque la vida se pasa muy rápido. Y si tomamos una decisión sobre eso que nos va a desvelar pero lo hacemos pensando en lo que los otros quieren de nosotros, podemos terminar con una vida muy infeliz. Tiene que ser nuestra decisión. Y después nos hacemos cargo también, porque si le estás dando todo al trabajo también hay costos”, agregó Cristina Pérez sobre sus elecciones de vida.