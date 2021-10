Bolsonaro reveló que llora en el baño: «Mi esposa cree que soy el más machote.»

El Presidente brasileño Jair Bolsonaro reconoció que llora solo en el baño cuando le toca tomar decisiones difíciles. Lo reveló este jueves en una conferencia realizada junto a pastores evangélicos.

«Ahora no es como cuando era diputado (…) Si tomo una mala decisión, mucha gente va a sufrir». Declaró el mandatario ultraderechista. «¿Cuántas veces he llorado solo en el baño de mi casa? (…) Mi esposa nunca me vio, ella cree que yo soy el más macho de los machotes. En parte tiene razón.»

El mandatario es conocido por sus comentarios polémicos. En noviembre del año pasado dijo «Tenemos que dejar de ser un país de maricas,» durante un acto en el Palacio Presidencial de Brasilia.

Bolsonaro enfrenta el momento más difícil de su presidencia. La aprobación de su gobierno, según diversas encuestas, está cerca del 22% mientras el número de muertes por COVID-19 ya superan los 600.000