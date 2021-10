Moria Casán contra Susana Giménez: “No juzguen a ‘Argenzuela Woman’, tiene desarraigo monetario”

La “One” criticó a “la diva de los teléfonos» por las declaraciones que hizo en Uruguay el fin de semana pasado.

Susana Giménez fue nombrada “Mujer ícono de América” en el marco del América Business Forum, en Punta del Este, y en una entrevista con el periodista Ismael Cala, donde habló de su trayectoria, deslizó una frase que levantó polémica.

Cuando el entrevistador refirió a la conductora como “la mujer más acaudalada del mundo del entretenimiento a ambos lados del Río de la Plata”, la diva, inmediatamente, respondió: “Mirá si te escucha la AFIP argentina, por suerte yo me hice uruguaya”.

En medio de estas declaraciones, quien salió a contestarle fue Moria Casán en su cuenta de Twitter: “Lamentablemente no veo tele uruguaya, país al que adoro y mis supuestas rencillas con la argenzuela woman eran acting para su programa megamillonario, al que muchas veces asistí, sobre todo en la época del 1 a 1 donde me pagaban en dólares, tampoco era tanto amor, lo mío también es clítoris caja, no la juzguen mal no es desagradecida, tiene desarraigo monetario. Tal vez dolarizados regrese al copyright de la Carrá. #LaSusy”, dijo, al referir a Susana.