Martín Miani, ex “Cebollitas”: “Se mezclaba café con aspirina para soportar el trabajo”

El actor de la tira juvenil salió a hablar luego de las fuertes declaraciones de sus ex compañeros sobre la novela.

Las acusaciones sobre el maltrato laboral infantil en “Cebollitas”, la recordada tira infantil que se emitió por Telefé en 1997 y 1998, comenzaron la semana pasada cuando Juan Yacuzzi, quien interpretó a Coqui, contó cómo sufrían en las grabaciones de la serie.

“Teníamos mucha presión y eso que yo era el más grande pero había chicos de 8 o 9 años, como Gamuza o Dalma Maradona. Se escuchaban unos gritos… o cuando nos tentábamos. Se escuchaban unas caga… a pedos terribles, innecesariamente aparte. O mismo cuando nos tentábamos y nos caga… a pedos como si hubiéramos matado a alguien. Si hoy grabaras ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más”, había comentado el protagonista de la serie, en diálogo con Mitre Live.

Después que la nota se viralizara, varios de sus ex compañeros salieron a desmentirlo. Tales fueron los casos de Carmen Barbieri y Dalma Maradona. Sin embargo, se sumó otra voz que adhirió a lo referido por Yacuzzi, y fue la del actor Martín Miani, quien interpretó a Tomás, quien entrevistado en el programa “A la tarde”, por América TV, conducido por Karina Mazzocco, habló del tema.

“Vine a legitimar lo que dijo Juan. Yo no vivo de los medios y no quiero hacerlo, Juan es un amigo y no me gusta cómo se trató el tema. Di un indicio cuando hablábamos de las jornadas largas que en vacaciones de invierno llegaban a ser de todo el día. En este caso se mezclaba café con aspirina para soportar la jornada de trabajo”, agregó sobre la situación a la que eran expuestos los jóvenes.