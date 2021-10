¿Mauricio Macri prófugo de la Justicia?

El expresidente neoliberal Mauricio Macri no se presentaría este miércoles a la indagatoria pautada en el Juzgado Federal de Dolores, en la causa en la que se lo investiga por el espionaje a familiares del submarino ARA San Juan.

Esta tarde, desafiante, el líder de Juntos por el Cambio publicó un fuerte descargo al respecto en sus redes sociales.

Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 19, 2021

“Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente”, explicó el ex-mandatorio.

“Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad.”, alegó.

El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto

“El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme.”, justificó Macri.

“Para perseguirme, usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan. Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI (ex SIDE) de su actual titular, la ex presidenta de la organización «Justicia Legítima”.”, argumentó.

No tengo nada que ver con esta causa

“Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan.”, sostuvo.

“No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio.”, concluye el dirigente opositor.

No me presentaré mañana

“Mi abogado hará todos los planteos que correspondan para corregir esta situación y oportunamente, de ser necesario, me presentaré para responder, como siempre lo hice, estas falsas acusaciones.”, informó.