Gerardo Romano contra el ex presidente: “No puede ser que Macri salga indemne”

El actor analizó la actualidad del país e hizo referencia a la deuda dejada por el mandatario anterior.

El domingo Gerardo Romano estuvo invitado a los estudios de Crónica HD, en donde fue entrevistado por el periodista Tomás Méndez, y conversaron sobre la coyuntura política nacional y el futuro después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Luego de un informe de las medidas del congelamiento de precios anunciada por el ex presidente Mauricio Macri antes del término de su mandato, el actor agregó: “Tenemos las elecciones dentro de pocos días y tenemos que estar optimistas y ver cómo podemos revertir esto. No puede ser que en todos los países en el mundo generalmente han ganado las derechas”.

Romano, además, pidió a la gente que recuerde lo ocurrido en los últimos años: “No puede ser que por estas circunstancias, se olvide, no haya memoria de lo que ocurrió, que Macri salga indemne, que puedan decir así ostensiblemente que la deuda es anterior, como dice (Luis) Brandoni que la deuda la dejó Cristina”.

Al respecto, Méndez detalló los números de pobreza en el país. “Claramente tomaron deuda, claramente hicieron mierda el país. Lo que pasa es que tenemos un 42% de personas pobres. 20 millones de argentinos hoy no pueden morfar y me parece que no sé si dan los tiempos”. A lo que Romano, remató: “Eso es anterior a la pandemia. Frenó la economía muchísimo con la imposibilidad de circular y esto agravó mucho los números”.