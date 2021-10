Berni y Aníbal Fernández se trenzaron feo: “Fui claro, o le hago un dibujito”

El ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni y el ministro de seguridad nacional Aníbal Fernández se cruzaron fuerte en las redes sociales.

El hombre de Quilmes cuestionó la dura postura de Berni sobre el conflicto Mapuche en la Patagonia, afirmando que calificar a estás organizaciones como “terroristas” es una actitud profundamente “irresponsable”.

Ahora Berni le respondió al ministro de seguridad argentino compartiendo un nota del diario Clarín.

“Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”, sostiene Aníbal Fernández en el título del artículo.

“Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación.”, planteó Berni desde su cuenta de Twitter.

“No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia.”, disparó desafiante Berni.

“Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto.”, le recriminó el funcionario.

El 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión

“Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión.”, concluye Berni.

“Fui claro? O le hago un dibujito?”, arremetió el ex-militar.