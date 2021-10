La pelea entre Lanata y Longobardi dejará sin aire en la radio a uno de ellos

Los periodistas se encuentran enemistados desde agosto y la programación de Mitre no contará con él para el próximo año.

La historia comienza el 12 de agosto cuando Jorge Lanata se quedó en callado en el comienzo del programa porque Marcelo Longobardi, conductor de “Cada mañana”, no le entregó en horario el aire de Mitre.

“Voy a hacer tres minutos de silencio porque es lo que se pasaron. Entregaron 10:04”, había dicho el periodista.

En la mañana siguiente, Longobardi entregó el aire sin hacer pase con Lanata, y diciendo: “Son las 10 en punto, que tengan todos un lindo fin de semana”.

Tras el encontronazo, no hubo más contacto entre los dos al aire, aunque continuaron cada uno con su respectivo programa en la AM 790.

Al comienzo de esta semana, los oyentes de “Cada mañana” fueron sorprendidos al no escuchar a Longobardi, ausente sin aviso, hecho que no suele suceder ya que siempre anuncia los motivos cuando no está.

Según informó el portal A24 Show, en las últimas horas hubo una fuerte discusión entre el conductor y los directivos de Radio Mitre por unas declaraciones de Lanata.

“Yo voy de 10 a 14, no puedo llegar a las 14, si lo hago no hay programa. Tengo que llegar a la hora que tengo que llegar. Y sí, tuve una diferencia con Longobardi por el tema de las entregas. Yo un día hice silencio porque, en realidad, le avisé antes que si al otro día seguía pasando lo mismo iba a hacer silencio, lo hice y él se ofendió. Lo que digo es que cuando vos no respetás el tiempo de los demás, le estás cagando su tiempo”, había dicho el conductor de PPT en una entrevista a Infobae.