Lilita Carrió: “Cuando me muera pónganme un Marlboro, una Biblia y un collar de perlas”

La líder de la Coalición Cívica fue entrevistada por María Laura Santillán, en un mano a mano, donde además de hablar de la actualidad política y las próximas elecciones, respondió sobre su cotidianeidad y su marca de ropa.

La periodista comenzó hace un par de semanas un ciclo de reportajes para el portal “Infobae”, espacio en el cual, según ella, los entrevistados, figuras de la coyuntura, “se sentarán a responder, en una conversación sin concesiones y sin hostilidad, preguntas”.

El pasado domingo fue el turno de Elisa Carrió, quien, fiel a su estilo criticó al kirchnerismo y al gobierno de Alberto Fernández: “Encerrados vamos a Venezuela. Nadie quiere ser hambriento como los venezolanos, nadie quiere hacer cola con el desabastecimiento que viene. El pobre es pobre en posibilidades, pero eso no quiere decir que no sea inteligente y que se dé cuenta que lo están encerrando. Hicieron un negocio con los pobres. Un plan debe ser compatible con el trabajo, ¿qué hicieron ellos? Sólo para los que no trabajan, ¿qué hicieron? Los encerraron en la esclavitud. Se dieron cuenta que el negocio del kirchnerismo en el PJ era mantenerlos en la desocupación y la pobreza para tomar asistencia, pero eso es una forma de esclavitud, entonces hay que liberar, ¿tiene que haber ayuda social? Sí, ¿tiene que ser compatible con el trabajo autónomo o con el trabajo en una Pyme? Sí, así fue concebido ya en los años ‘70 en Alemania”.

La ex diputada también refirió está el país de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre: “Me parece que hay una gran responsabilidad del Gobierno, enorme, y una gran responsabilidad de una oposición que puede ser mayoría en diputados, ¿y en qué sentido? Que nadie se sienta victorioso, porque la situación del país es dramática, yo recuerdo en el año 2001, para hacer memoria, en julio del 2001, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Ruckauf, Cavallo tenía el 70% de legitimidad y Ruckauf el 64, te cuento: en diciembre del 2001, Cavallo no podía salir de su casa, Ruckauf no podía llegar a La Plata, ¿qué quiero decir? Que esto va a ser muy cambiante”.

Sin embargo, la nota también tuvo su momento para que María Laura Santillán indague sobre otros temas como la vestimenta con la cual Carrió fue a la entrevista. “Yo empiezo con las ojotas en noviembre y me las saco en abril”.

Sobre su marca de ropa, “By Lilitas”, además, comentó que es un trabajo que demanda mucho tiempo. “Las costuras, las costureras, los diseños, pero la que más se ocupa es Victoria, mi hija. Yo me hice la ropa toda la vida, por ejemplo esta camisa que tiene 20 años me la mandé a hacer yo. ¿Te acordás cuando adelgacé? De 120 bajé 50 kilos y me hicieron una tapa y yo dije: ´¿Esta soy yo? Me hicieron photoshop´. No, era yo que había adelgazado. Me gusta que las mujeres grandes estemos bien vestidas, modernas y que haya talle, porque talle extra large no hay, y ahora casi todas somos extra large”.

Para el final de la nota Carrió bromeó sobre cómo se vería en su funeral y contó de un particular pedido: “Cuando me muera yo quiero estar con el collar de perlas como mi abuela y mi bisabuela. Desde mis 15 años uso, y me da seguridad, entonces cuando me muera yo dije: ´Pónganme un Marlboro, una Biblia y un collar de perlas”.