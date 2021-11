Susana Giménez: “Un país rico como el nuestro no puede estar en la decadencia que está”

La diva dio una entrevista en la que habló de su vuelta a la televisión, su experiencia con el Covid y volvió a opinar sobre la actualidad política argentina.

En plenas negociaciones para su vuelta a la televisión argentina, luego de dos años sin tener pantalla en Telefé por la pandemia y su estadía en Uruguay, Susana Giménez fue entrevistada para el diario “La Nación”.

Si bien parece que su regreso recién sería para la temporada 2022, este martes 2 de noviembre la diva estrena canal propio en la plataforma por streaming Pluto TV. Allí podrá verse los mejores momentos de ella en sus distintos ciclos en TV, a lo largo de sus casi 30 años de trayectoria.

“Amo hacer televisión, me parece que es el medio que te permite llegar a la casa de todos como nadie. Te hace sentir parte de la familia de la gente y eso no tiene precio, es único. Me emociona cuando me lo dicen”, comentó al respecto la conductora.

Recuperada de su grave cuadro de coronavirus, la diva dijo estar “tranquila” y “con mucha paz”, aunque confesó que la enfermedad le dejó particulares consecuencias: “La única secuela que me quedó del Covid es que me falla un poco la memoria, alguna palabra que luego aparece. También el pelo se me puso como paja, se cae, me pongo de todo para ponerlo bien”.

Durante la entrevista, Susana Giménez también dedicó unos minutos a dar su opinión sobre la actualidad nacional, de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre: “Tengo mucha esperanza en la Argentina, el país sabe lo que tiene que hacer. Así no se puede seguir, un país enorme y rico como el nuestro, no puede estar en la decadencia en la que está, no es normal, no se puede. Es anormal, sobre todo, teniendo el país que tenemos y medio vacío, pero todo el mundo está hacinado en Buenos Aires, donde no hay trabajo, hay violencia, mucha droga. Son cosas que hay que tratar urgente. Si no tenemos esperanza, no nos queda nada en la vida. Siempre hay que tener esperanza y que Dios ilumine a la gente que gobierna y que gobernará”.