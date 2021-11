¿Quién reemplazará a Marcelo Longobardi en Radio Mitre?

Tras la salida del histórico periodista, la dirección de la AM 790 busca una figura que mantenga ese rating, número uno indiscutido durante muchos años.

Notablemente emocionado al aire, el viernes Marcelo Longobardí comenzó su último programa en Radio Mitre, a las 6am, con unas sentidas palabras: “He trabajado en varios medios y siempre me han echado, pero esta vuelta me echo yo. Dejo que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar y muy traumática producto de cuestionamientos personales muy profundos. He decido retirarme de la conducción de Cada Mañana, un programa que ha sido y es líder de audiencia en su debut en el año 2001. Muchos amigos me han interpelado para entender qué pasa, cómo era posible que tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera. Después de tantos años el programa sigue siendo líder indiscutido en radiofonía como nunca había sucedido”.

Seguido a esto, el periodista agradeció a su equipo y a los oyentes que acompañaron al programa 5.400 mañanas, con un promedio de 55% de rating.

El desafío de Mitre ahora es cómo sostener ese número de share. Si bien en su momento se rumorearon los nombres de Antonio Laje (propuesto por Longobardi) y Pablo Rossi (elegido por la radio); el que pica en punta es el de Jonatan Viale, quien recibió una oferta el fin de semana.