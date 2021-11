Enrique Pinti destrozó a L-Gante: “No tiene talento”

El actor se despachó contra el músico en una entrevista por Instagram.

Conocemos a Enrique Pinti por su mirada ácida de la actualidad, opinólogo nato ha basado su carrera en sus monólogos en sus obras de teatro, en los cuales ha hablado de todo, contra todos.

En la tarde de ayer, el artista dio una nota para Mitre Live, con el periodista Juan Etchegoyen, y al ser consultado sobre su opinión del cantante L-Gante, se despachó fuerte contra el músico: “Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta. Había artistas que se hacían famosos por la radio que eran ‘mersas’ o grasas, como puede ser hoy L-Gante”.

Seguido a eso, Pinti refirió: “Cuando yo era chico le veía talento a Antonio Tormo, a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

Para cerrar, sin embargo, el actor aseguró: “De todas maneras, yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra. Hay que tener respeto por esa gente porque de alguna manera lo está haciendo”.