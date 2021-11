ESCÁNDALO TOTAL: a Larreta le preguntaron por la muerte de Favaloro y abandonó la entrevista

El cuestionado jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, protagonizó este jueves 4 de noviembre un incómodo momento al aire.

Durante una entrevista radial al dirigente de Juntos por el Cambio le consultaron sobre el fallecido célebre cardiocirujano argentino, René Favaloro, en el momento en que el funcionario porteño era interventor del PAMI durante el fallido gobierno de La Alianza, y se negó a responder sobre el tema.

“No estoy para esa pregunta”, planteó ofuscado el dirigente opositor, acostumbrado al masivo blindaje mediático que garantiza el abultado presupuesto en pauta publicitaria con el que cuenta el gobierno porteño.

En una entrevista que brindó a El Diario de La Pampa, el periodista le preguntó al referente de sobre el hecho ocurrido a mediados de julio del 2000.

“La historia lo ubica en un episodio con alguien muy conocido en la provincia, como es el médico Favaloro, que terminó…”, comenzó a consultarle el periodista.

Sin embargo, Rodríguez Larreta lo interrumpió inmediatamente y se excusó:

“No, no disculpame. No tengo absolutamente nada que ver con eso, y no estoy para esa pregunta. Eso es todo lo que tengo para decir”.

Acto seguido, la entrevista se cortó ante esta última pregunta, pese a que, según el medio, previamente a este momento el dirigente realizó la entrevista “con buen ánimo y predisposición”.

La pregunta remitía a la relación de Larreta con supuestas coimas en el PAMI, luego de que, en una de las cartas que dejó Favaloro, se denunciara:

De ese modo, Favaloro, conocido por desarrollar el primer bypass coronario, hizo referencia a las supuestas prácticas de soborno del funcionario porteño al frente del PAMI, que fue designado para ese puesto por el entonces presidente Fernando De La Rúa, durante el gobierno de la Alianza en 1999.

En aquel momento, el equipo que dirigía Larreta (donde también se encontraba María Eugenia Vidal) desembarcaron en el PAMI estimando que podían ajustarse 360 millones de pesos/dólares, y en ese dinero, se contaban casi 2 millones de dólares de la deuda que la obra social de jubilados y pensionados tenía la Fundación Favaloro.

Es indudable que ser honesto, en esta sociedad corrupta tiene su precio.

En 2000, la Fundación del médico le reclamó al PAMI el pago de 195 facturas emitidas años anteriores, pero el organismo a cargo de Rodríguez Larreta decidió desconocer la deuda. “En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. Es indudable que ser honesto, en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar”, cuestionó Favaloro antes de morir.