Un ex participante de “Bake off” denunció maltrato por parte del jurado

Gino Minnucci, concursante de la actual edición del reality de pasteleros de Telefé, fue eliminado hace un par de semanas del programa. En una entrevista se despachó contra la producción.

En la previa a la final del programa, cuya última emisión es este domingo, el ex participante dio una nota por Instagram con el periodista Juan Etchegoyen, en Mitre Live, y no tuvo reparo en hablar de Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen.

“Yo soy criterioso y de respetar la autoridad, yo creo que el jurado se ha roto el lomo para estar donde están y yo no voy a decirles nada, pero lo que sí me pasó es que sentí que no me entendieron”, dijo el concursante que se caracterizaba por sus particulares boinas.

“Siento que veían esa verborragia mía y pecar de creído, me daban muy duro solamente por esto. Es parte del show también. Quizás me ayudaron a bajar un poco. La psicóloga me ha dicho cosas duras. Son cosas necesarias para tocar el piso con los pies y bajar un toque los ánimos”, expresó el ex participante.

Para finalizar, Minnucci agregó: “Sentí que me daban duro por mi manera de ser. Criticaban más mi personalidad que lo que cocinaba”.

“Sin hablar mal de mis compañeros, pero algo estaba igual que mal que lo que hice yo y no le decían las cosas que me decían a mí”, comentó sobre el certamen, y concluyó: “Me daban derechazo, zurdazo y todo. Pamela es una de las que más me daba. Me acribilló pero después pasaba detrás de cámara y me saludaba. Dolli me regaló té de china verde. Hay que tomarlo con humor”.