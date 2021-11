Natalia Oreiro y su hijo ya son ciudadanos rusos

La actriz y cantante uruguaya, junto a su primogénito, recibieron el pasaporte en una breve ceremonia en la Embajada de ese país en Buenos Aires.

Natalia Oreiro leyó su compromiso con la ciudadanía en español y ruso antes de recibir los documentos para ella y para su hijo Merlín Atahualpa. Desde hace más de dos décadas es idolatrada en Rusia por sus telenovelas y sus canciones.

“Estoy muy agradecida, emocionada, como pocas veces en mi vida. Siento que es un acto enorme de amor de ellos hacia mí, y de mí hacia ellos también, un acto de amor que lleva más de 20 años”, destacó la artista, y agregó: “Las personas que nos dedicamos al arte atravesamos todas las barreras idiomáticas y culturales y creo que de eso se trata este día de hoy”.

“Considero que esto es un acto simbólico más allá de que sea algo oficial, lo siento como un reconocimiento a este intercambio cultural que tenemos porque en Rusia me han conocido por todos los trabajos que realicé aquí en Argentina y aman nuestro arte, nuestras películas, nuestra televisión, nuestra música”, destacó la actriz, de saco y pantalón blanco, ante una veintena de medios tanto locales como rusos.

Emocionada y agradecida, Oreiro agregó: “Desde el principio me sentí muy cómoda con la cultura, me llamó la atención que nos pareciéramos tanto; yo tenía un preconcepto de que eran personas distantes y la verdad es que siempre me abrazaron y besaron y estoy deseando que termine la pandemia para volver, porque eso es lo que más me gusta cada vez que viajo: el contacto”.