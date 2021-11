Susana Rinaldi: “Macri me parece mala persona”

La cantante criticó al ex presidente por su gestión y decisiones políticas.

Susana Rinaldi fue entrevistada en el programa “Minuto Uno”, de C5N, y además de hablar de su carrera artística, hizo referencia al ex primer mandatario y destacó que el macrismo es un grupo que no le interesa el otro y sólo busca el beneficio individual.

“En mi escuela de teatro aprendí a mirar a la cara a la gente. Cuando lo miro, Macri me parece mala persona”, aseguró la “Tana” en la nota con Gustavo Sylvestre.

Rinaldi, además, refirió al macrismo como espacio político, y sentenció: “¡No les importa nada! Es un grupo ser humano que lo primero que dicen es ‘algo habrá hecho’ cuando le sucede algo a una persona”.

La artista comentó sobre el maltrato siempre a los peronistas, por honestos, y recordó su exilio en Francia durante la última dictadura: “Los primeros perjudicados fuimos nosotros por decir la verdad. Ha sido una temática bastante lamentable en nuestro país. Difícilmente hoy se encuentren personas que digan lo que piensan. A mi no me han perdonado todo lo que he dicho, cosas que hicieron que me fuera de mi país”.