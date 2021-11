El inaudito spot de Fernando Iglesias a solo días de las elecciones

El candidato a diputado nacional por la alianza neoliberal, Fernando Iglesias, cerró la campaña fiel a su recalcitrante estilo, con un video en el que aparece bailando el tango “Chorra” frente al Congreso de la Nación Argentina.

Quizás emulando un video muy similar publicado por la ex-candidata Cinthia Fernández a diputada, que llevó adelante una pieza audiovisual similar pero con muchísima menos ropa, Iglesias intentó mandar un mensaje concreto al histórico votante anti-K en todo el país:

“#Chorra Con cinco senadores más se les terminan el quórum y la mayoría automática”, fue el mensaje con el que el legislador opositor acompañó el curioso video en su cuenta de Twitter.

El video de Iglesias está pensado en clara referencia a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque el diputado no la nombra en ningún momento, quizás por temor a las consecuencias legales.

“Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. ¡Chorra! ¡Vos, tu vieja y tu papá! ¡Guarda! ¡Cuídense porque anda suelta, si los cacha los da vuelta, no les da tiempo a rajar! Lo que más bronca me da es haber sido tan gil”, dice la letra del tradicional tango.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻