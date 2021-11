Martín Bossi debió suspender su espectáculo, en plena función, por un problema de salud

El artista sufrió un brote alérgico en su presentación en Paysandú, Uruguay y no pudo continuar.

Martín Bossi sigue con su gira del espectáculo “Comedy Tour” pero su función de anoche debió ser suspendida por un impedimento en sus vías respiratorias, que lo sorprendió en el escenario.

En diálogo con TN Show, el artista confirmó la noticia: “Soy re alérgico al polen, canté un poquito y lamentablemente no pude seguir. Son 3 meses de estar afuera de mi casa. Hicimos más de 40 o 50 funciones, una locura con más de 50 mil personas. Eso pesa, y el cansancio me ganó. Tuve una alergia fuerte que se me fue al pecho y no pude hablar”. E inmediatamente también aclaró que no sufrió una descompensación, como en un principio se había corrido el rumor.

Bossi espera recuperarse para poder seguir su gira por Uruguay. Tiene programada funciones para Montevideo, del 25 al 28 de noviembre, en el Teatro El Galpón.