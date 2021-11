Mirtha Legrand fue a votar y se emocionó por el cariño de la gente

La conductora, de 94 años, emitió su sufragio este mediodía en La Rural de Palermo.

Acompañada, pero visiblemente recuperada de la operación que la diva tuvo a fines de septiembre, en la cual le colocaron dos stents, Mirtha Legrand se hizo presente en el predio del barrio porteño, especialmente acondicionado para las elecciones legislativas.

Consultada por el portal “Teleshow”, luego de sufragar, la diva comentó: “Anoche no dormí por la emoción de votar. Me acompañó Elvira, una enfermera y mi chofer Marcelo”.

“Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! y me saqué muchas fotos”, contó Mirtha sobre la experiencia.

Consultada por su estado de salud, “Chiquita” confesó que sigue “recuperándose”, luego de haber pasado 12 días internada en la clínica porteña Mater Dei.