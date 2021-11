Elecciones 2021: Las bombas de Luciana Salazar en Twitter luego de conocerse los resultados

La actriz volvió a utilizar su red social para publicar mensajes políticos después del cierre de los comicios anoche.

Las elecciones legislativas dejaron varios análisis por hacer, y alguien que no escapó a dar su opinión política, como acostumbra, es Luciana Salazar.

“Apasionada de la política”, como se describe desde su cuenta de Twitter @lulipop07, durante la tarde del domingo tuiteó: “Ojalá que esta elección sea una oportunidad de renovación, dejar atrás las formulas que fracasaron tantas veces y empezar a elegir representantes que apuesten en serio por la educación, la cultura, el trabajo y por mejorarle la vida a la gente con políticas innovadoras”.

Ya en la noche, y con los primeros resultados sabidos, Salazar volvió a escribir dos mensajes seguidos con referencia a los primeros números.

“Me cuentan que La Cámpora opera con sus periodistas para adjudicarse el triunfo», afirmó, para luego agregar: “En cambio los intendentes dicen que ellos fueron quienes dieron vuelta la elección”.

Para cerrar la jornada, sin embargo, la actriz tiró una bomba al decir que “La Cámpora ya plantea cambio en el Gabinete”.

Su análisis culminó unos minutos antes de la medianoche, con un mensaje sobre las declaraciones de los candidatos y los resultados: “Escuchas algunos discursos en cierto búnker perdedor y parece que acá no festeja el que no quiere. Esperemos que la dosis de irrealidad termine esta noche. Perder es malo, pero no aprender de la derrota es fatal”.