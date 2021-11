ÚLTIMO MOMENTO: violenta detención del periodista Ezequiel Guazzora

En horas de la tarde noche, un grupo de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, llevo adelante aparentemente irregular y agresiva detención del reconocido comunicador popular Ezequiel Guazzora.

Las imágenes captadas por transeúntes muestran a un grupo de policías porteños sacando muy violentamente a Guazzora de un domicilio, algo que no se puede llevar adelante sin una orden de detención de un juez, o si no hay un crimen cometiéndose in situ.

Luego el mismo grupo de efectivos lo reduce mientras lo empuja y golpea en el piso, a pesar de que Guazzora parece no ejercer resistencia.

Mientras esto está sucediendo, en el video se escucha a un individuo reclamar que el operativo no sea filmado.