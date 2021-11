¿LA POLICÍA DE LARRETA LE HIZO UNA CAMA A EZE GUAZZORA?

En la noche de ayer pudimos ver como un grupo de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, llevaba adelante una aparentemente irregular y agresiva detención del reconocido comunicador popular Ezequiel Guazzora.

Las imágenes captadas por transeúntes con sus celulares, mostraban a un grupo de policías porteños sacando muy violentamente a Guazzora de un edificio particular, algo que no se puede realizar sin una orden de detención de un juez, o si no hay un crimen cometiéndose in situ.

Violenta detención del periodista Ezequiel Guazzora pic.twitter.com/COSyrmyJwG — notienred.info (@notienredinfo) November 18, 2021

Luego el mismo grupo de efectivos lo reduce mientras lo empuja y golpea en el piso, a pesar de que Guazzora parece no estar ejerciendo resistencia alguna. Mientras esto sucede, en el video se escucha a un individuo reclamar que el operativo no sea filmado.

Consultada sobre las razones de la detención, autoridades porteñas comunicaron que se había llevado adelante luego de que el periodista atropellara a un efectivo policial con su vehículo.

Sin embargo imágenes en video del altercado entre Guazzora y la policía hablan de un realidad muy distinta.

En otro video captado por los vecinos, se ve como el efectivo de la policía porteña prácticamente se lanza sobre el vehículo de Guazzora, aparentemente en la búsqueda de simular una lesión.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻

El accionar típicamente “carancho” del policía de la cuidad, quedó debidamente capturado por las cámaras, y ya se encuentra circulando en las redes sociales.