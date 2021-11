El valioso mensaje del dueño de Guaymallén a los jóvenes que se quieren ir del país

En entrevista con el portal iProfesional, Hugo Basilotta, dueño de la tradicional empresa de alfajores que opera desde hace 76 años, hablo de los desafíos de producir en Argentina, y brindó un consejo a los jóvenes deseosos de irse del país luego de más de un lustro de Régimen macrista (2015-2019) y pandemia (2020-2021).

Consultado sobre los desafíos de recuperarse económicamente de la pandemia, el empresario nacional planteó:

“Somos una empresa familiar. Mi suegro siempre decía que más de dos bifes de chorizo por día no se pueden comer. Por eso siempre en las épocas mayor rentabilidad, tratamos de guardar algo para los malos momentos. A nosotros no nos gusta pedir créditos bancarios, preferimos esperar a tener nuestros recursos. Podríamos haber hecho la planta nueva con crédito en un año pero tardamos seis. Ese es nuestro secreto.”, analizó Basilotta.

-¿En Argentina se puede crecer a pesar de la presión impositiva?

–La economía argentina pasó por muchas crisis, pero también por momentos muy buenos. Cada gobierno tiene su librito y perdemos mucho tiempo con el tema de la grieta. Hay que salir siempre adelante, con tiempos buenos y momentos malos.

-Con tantos años en el mercado ¿cómo valora este momento de la Argentina?

-Ahora hay una demanda de trabajo importantísima. Lamentablemente falta y hay gente desocupada, profesionales que no tienen trabajo. Nosotros recibimos currículums constantemente. Queremos tomar 100 personas para la planta nueva y ya tenemos unos 5000 currículums. Nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena.

-¿Qué piensa de la Ley de Etiquetado?

-A ver, tengo mi opinión: el envoltorio del alfajor tiene su tabla nutricional clarísima, pero bueno, por ahí el consumidor no lo lee. Ahora, sobre los octógonos, a mi, no me gusta el color negro, es un color que lo asocio con la muerte. Hay que ver en qué lugar del envase y de qué forma se pone. De todos modos, no queremos tener ningún problema con la ley. Si se aprueba, acataremos. Las leyes están para cumplirlas, estemos de acuerdo o no.

Consultado sobre su opinión en relación a la cantidad de jóvenes que buscan abandonar el país en búsqueda de mayores ingresos el empresario respondió:

“Creo que la Argentina es el mejor país del mundo. Más de 15 días yo no puedo estar fuera del país. A los chicos jóvenes les digo que tengan un poquito de paciencia.”

“A Ahora todos buscan el voto joven. Pero a los pibes no hay que subestimarlos.”, reclamó.

“De todos modos yo les pediría a los que se quieren ir que antes lo piensen dos veces. Porque los necesitamos.”, aconsejó Basilotta.