Jonatan Viale fantasea con irse del país

Los medios hegemónicos ya nos tienen acostumbrados a sus constantes campañas anti-argentinas, sin embargo en el último tiempo han hecho mucho hincapié (como también ha pasado con otros países de la región como Venezuela) en promover irresponsablemente la salida del país de decenas de miles de jóvenes, bajo la premisa de un futuro soñado de inmigrante en alguna nación del conflictuado “primer mundo”, que aún lucha por recuperarse de los efectos políticos y económicos negativos de la pandemia.

Parte de esta operación de prensa se sostiene en las opiniones de operadores mediáticos como el conductor de LN+ Jonatan Viale, que a pesar de tener un pasar económico más que privilegiado aquí en la Argentina, plantea la posibilidad de irse al exterior como un sueño incumplido.

En un extensa entrevista brindada ayer al portal pro-yankee Infobae, Viale fue consultado sobre si “fantaseas alguna vez con irte del país”, a lo que el conductor contestó :

“Todo el tiempo. Lamentablemente. No es algo que me dé orgullo.”

“No me voy porque estoy bien con mi carrera laboral, porque mis hijos son chiquitos y son felices. Por mi mujer que está bien trabajando. Por mi mamá. Por mi hermana. Por mis amigos. Ya todo eso es un montón. Pero… Lo charlamos mucho con Mica. Lugares, ciudades, proyectos, ideas.”, analizó Viale.

Me duele este país

“Me duele este país. Con muchos de mis amigos dos de cada tres asados hablamos de tal o tal ciudad, y no está bueno. Es malísimo. Es súper triste.”, planteó el conductor.

“Somos un montón de 30 y pico y veintipico que dicen “gano 50.000 pesos, el alquiler son 50.000 pesos. La inflación es 50%. La pasé horrible con la vacuna sí, la vacuna no.”, sostuvo.

No puede ser que lo único que te ate a tu país sea tu familia

“Tengo un tipo que me grita todo el tiempo. ¿Cuál es el proyecto de vida que hace que yo me quedé acá?”. No puede ser que lo único que te ate a tu país sea tu familia. Te tiene que atar tu trabajo, te tiene que atar tu universidad. No digo tu gobierno, pero tu proyecto de país, ver que el país va para un lado, poder decir “va cambiando izquierda, derecha, pero va”. Esto no va para ningún lado. ¿Para dónde va? Venga Larreta, Macri, Cristina, ¿para dónde va Argentina? Dale, en serio. Ese es el gran problema que tenemos.”, concluyó una de las principales figuras del polémico canal de televisión, que muchos vinculan a empresarios cercanos al ex-mandatario neoliberal Mauricio Macri.