Como en Pompeya la lava comienza a destruir islas de las Canarias

Tras varios días de pérdida de energía, el volcán La Palma, reanudó su ferocidad admiten desde el Instituto Geográfico Nacional en España.

En las últimas horas se ha registrado al menos cuatro desbordamientos que han incrementado el flujo de lava. La nueva lengua se dirigió hacía una zona urbanizada.

“Está destruyendo lo que encuentra a su paso”, declaró Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. Y agregó: “Ha superado el cementerio de Las Manchas, ha discurrido con bastante velocidad a primera horas aunque ahora se está volviendo más viscosa”.

“La velocidad a primera hora de la tarde es de 25 metros por hora: ‘Es preocupante porque está en una zona en la que hay bastante urbanización y es una zona de fuerte pendiente’”, expresó Morcuende.

Fotografía tomada desde el centro de Los Llanos de Aridane esta noche / Photograph taken from the center of Los Llanos de Aridane tonight pic.twitter.com/4OMtYngHYV

Si buen la actividad comenzó a disminuir con el paso de las horas, lo hizo luego de azotar algunos comercios.

Desborde en uno de los nuevos canales lávicos en la zona alta de Tacande esta tarde (1 de 3) / Overflow in one of the new lava tubes in the upper area of Tacande this afternoon (1 of 3) pic.twitter.com/eSiVy1DIhs