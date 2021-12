¿Silvia Süller de novia con Diego Lagomarsino?

La exvedette habló luego de que trascendiera la noticia que podría existir un vínculo amoroso con el especialista en informática, partícipe en la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El rumor comenzó a circular cuando Juan Etchegoyen, en una trasmisión de Mitre Live, mostró una foto en la que se veían juntos a Silvia Süller, recientemente separada de su joven novio uruguayo Martín Lemma, con Diego Lagomersino, muy sonrientes.

El periodista, al respecto, contó: “El mes pasado Silvia perdió su celular en un taxi y les pidió ayuda a sus seguidores para encontrarlo. ¿Quién apareció en su casa para resolverle este problema? Diego Lagomarsino”.

“Me dicen que estaría enganchada amorosamente. Hay chats donde se maneja el doble sentido. Chichoneaban en esas comunicaciones vía WhatsApp. También dijeron que se re divirtieron cuando estuvieron juntos”, agregó el conductor.

Sin embargo, al ser consultada por TN Show sobre el rumor, Silvia Süller negó la versión: “Todo bien con Diego, es macanudísimo pero nada de romance. Él me ayudó con el tema de la pérdida de mi celular. No lo conozco, lo vi ese día nada más”.

“Nada de romance ni nada por el estilo. Yo no estoy para eso. Hace 30 años que me separé de Soldán y no quiero a ningún hombre en mi vida”, agregó la exvedette y negó cualquier sospecha.