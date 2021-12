Tras la salida de Marcelo Longobardi de Radio Mitre, otro periodista pegó el portazo

Después de la despedida del histórico conductor de la AM790, la emisora del Grupo Clarín sufre otra baja.

Luego de varios años en la radio de la calle Mansilla, Marcelo Longobardi cerró su ciclo este martes. En los últimos meses se había vuelto irreconciliable la relación con Jorge Lanata, lo que habría sido una de las razones de la renuncia del periodista.

“Antes de saludarlos, voy a decir unas breves palabras. Si me permiten, va a ser la primera vez en tantos años que me toca hablar de mí. una crónica sobre mí. A veces hemos hablado de nosotros en el programa con humor pero esta vuelta me toca hablar en serio. Sé cómo lo voy a empezar pero no tengo idea cómo va a terminar”, comenzó diciendo el periodista.

Y continuó: “He decidido retirarme de la conducción del programa hace 21 años. Nuestro contador marca 5406 programas. Ha sido y es líder de audiencia desde su debut en 2001 en Radio 10 y 9 años en Mitre, que es la más importante de la Argentina por su actualidad e historia. Muchas personas, oyentes, colegas, amigos, me han interpelado. Me han planteado cómo era posible que yo tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera, es muy feo hablar de uno pero no tengo remedio. Les pido disculpas. Como nunca antes se había visto, cuento con el respaldo, afecto y respeto de todos los directores de esta radio, que son muchos, demasiados para mí solo. Cuento con el cariño, afecto y respeto de mis compañeros y de los oyentes, que han sido con nosotros extremadamente generosos durante tantos años”.

Luego de conocerse esta noticia, ahora a la emisora se le suma la renuncia del periodista Pablo Rossi, quien comunicó ayer que no seguirá en la radio en 2022.

Aunque se desconocen las razones de su ida de la AM, trascendió que fue debido a un incumplimiento de los directivos de la 790, que en su momento le habían prometido la conducción de la primera mañana, puesto ahora vacante por la ida de Marcelo Longobardi.