Actrices Argentinas emitieron un comunicado por el asesinato de Lucio

El colectivo difundió en las redes sociales un texto pronunciándose por la mortal golpiza al niño en Santa Rosa, La Pampa.

El caso conmueve y movilizó a todo el país. En los últimos días fueron varios los mensajes que se replicaron por Twitter e Instagram repudiándolo. Desde Actrices Argentinas también levantaron la bandera para referirse al asesinato del pequeño.

“El crimen aberrante de Lucio pone nuevamente sobre la mesa las fallas del Estado. ¿Por qué no escucharon a la vecina?¿Por qué no se activan protocolos para proteger las infancias? ¿Por qué la Justicia no protege los derechos de les niñes? ¿Por qué el Estado no previene estos crímenes cuando hay alertas?”, así comenzó el escrito publicado en las redes sociales del colectivo.

En el mismo, además, agregaron: “Lucio, Rocío, Sofía, Naiara son algunos de los nombre de les niñes asesinades en manos de sus madres o padres. Es hora de que la Justicia y el Estado protejan a les niñes y adolescentes. Infancias libres de violencia y abuso. Justicia por Lucio”.