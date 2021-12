Roberto Piazza: “Yo no salgo a la calle porque tengo miedo que me roben”

El diseñador hizo un feroz descargo sobre la inseguridad en el país.

Víctima de varios robos en los últimos años, Roberto Piazza no tuvo reparo en cuanto a sus declaraciones, en una entrevista con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”.

“Argentina se ha demacrado culturalmente y socialmente, por eso hay que volver a la cultura por Dios. Es una pieza fundamental para que se salga adelante”, refirió Piazza para arrancar a hablar del tema.

“No podes ni salir a caminar por el barrio de tu casa porque te roban el celular, o la roban a tu hija y te la violan. Es imposible estar así. Yo no salgo a la calle porque tengo miedo de que me roben, me afanaron nueve veces y casi me matan con un cuchillo”, contó el modisto.

“Es un país donde se vivía divino pero ahora te perturba y te deja la cabeza dada vuelta…Si salgo a la calle, salgo con un custodia y voy a una discoteca en un vip, tomo algo y vuelvo a casa también con custodia, cierro con llave y pongo la alarma. Yo no estaba acostumbrado a eso, Buenos Aires era la ciudad que nunca duerme”, cerró sobre el tema Piazza.