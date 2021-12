Trabajadores de América contra Laje: “NO ES EXIGENCIA, ES MALTRATO”

Esta semana el periodista Antonio Laje comenzó su programa en la pantalla de América con un descargo público en relación a la montaña de acusaciones formuladas en su contra de parte de sus ex-compañeras de trabajo.

Al cúmulo de denuncias por maltrato y acoso, Laje respondió atribuyéndole la situación a “gajes del oficio”.

“Para mí es dificilísimo hablar de ese tema. La verdad es que nunca imaginé que iba a estar en una situación así, pero yo soy esto. Ustedes me ven todos los días al aire, me acompañan, me acompañaron muchísimos años. Cosa que yo les agradezco muchísimo. Me hicieron crecer, crecer al programa y confiaron y confían en mí. Por eso es que yo necesito hablarles a ustedes. Después de toda una semana realmente durísima, insisto: nunca pensé que iba a pasar una cosa así… Uno aquí está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y siempre atento a que puede pasar algo…(pero) nunca pensé que con la violencia, con la virulencia, con la maldad y con la agresión de lo que estuve viviendo y viviendo mi familia durante estos últimos días. Yo tengo el alma destruida, la verdad que tengo el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo”, comenzó diciendo entre lágrimas.

Acto seguido agregó: “Hace muchos años que estoy en esto, hace más de 30 años, y ¿saben qué? No me importa llorar, me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes. Me tocó empezar a formar equipos. Empecé, como muchos, en radios truchas, pagando con un sueldo el espacio con amigos, trabajando gratis en radio, hasta que finalmente pude conseguir mi primer trabajo pago y empezar a crecer.”

Yo creo en el esfuerzo, creo en el mérito y yo creo en las exigencias

“Lo hice rompiéndome todo porque yo creo en el esfuerzo, creo en el mérito y yo creo en las exigencias. Yo no creo en los maltratos, la verdad que no, creo en las exigencias de mi carrera, donde fui avanzando y tuve la suerte, porque es un privilegio, de poder crear medios de cero, de poder formar equipo; de ver que dentro de esos equipos hoy hay periodistas brillantes que han salido de acá, de mi lado, de mi escuela, de mi programa y que hoy se destacan en muchos otros medios. Los productores de este programa.”, sostuvo el conductor.

“Creo que tengo un solo productor varón, son todas mujeres. El éxito de este programa pertenece a todas mujeres, sistemáticamente las vienen a buscar de otros canales, como vienen a buscar a columnistas míos”, planteó.

Sin embargo sus compañeros de señal no compartieron la postura de Laje, y continuaron con una posición de denuncia al conductor.

En el día de la fecha se conoció una foto de la redacción de América, donde todos sostuvieron carteles a forma de protesta con la leyenda: “NO ES EXIGENCIA, ES MALTRATO”.

La redacción de América Tv. pic.twitter.com/2Eh6iOMHEL — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 10, 2021

La fotografía fue viralizada por el periodista de espectáculos Angel de Brito en Twitter.