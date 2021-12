Fabián Gianola quedaría detenido por las denuncias de abuso sexual

El actor fue llevado a la justicia por seis mujeres. La fiscal Mariela Labozzetta, a cargo de la investigación, pedirá su arresto. La pena va de 8 a 20 años de cárcel.

Este martes por la tarde se dio a conocer la noticia del pedido de la funcionaria, quien conduce la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Se lo convocó a prestar declaración indagatoria vía Zoom el próximo viernes a las 10 de la mañana.

Al respecto, Viviana Aguirre, una de las denunciantes, compañera de radio de Gianola en su momento, habló en el programa “Nosotros a la mañana”, de El Trece: “Estoy muy contenta porque se está haciendo justicia. Para mí es muy grave que una persona tenga doble personalidad, no voy a dejar que esto quede impune. Si nos tapamos los ojos y decimos: ‘es buena gente, es buen cómico’, sepan que en lo personal es una basura. Es un tipo que no lo quiero ver nunca más en mi vida y lamento haberlo conocido”.

“Estábamos en un programa de radio y la primera vez me dio un beso en la boca y la segunda me tocó. Fue tremendo. Tengo un testigo que fue a declarar (un compañero de la radio). Estábamos en el aire. Él me mete la mano, lo mira a mi compañero y se ríe. En ese momento yo me sobresalté y me dieron unas ganas de llorar, pero saben que como profesional uno tiene que bancársela hasta el final del programa”, contó angustiada Aguirre.

“Cuando ocurrió el primer episodio me dijeron que haga la denuncia y yo pensé que lo iba a poder controlar pero cuando ocurrió lo segundo ya pasó el límite. ¿Cómo puedo llegar a inventar algo tan grave, donde hay más compañeros de trabajo? Uno no puede inventar algo tan grave como esto y hacer algo penal”, agregó, quien además se mostró molesta con periodista que pusieron en duda su palabra.

La otra denuncia por abuso con acceso carnal fue hecha por la actriz Fernanda Meneses, en mayo de 2019, quien remarcó que el actor se habría propasado cuando trabajaban juntos en el programa “Hoy ganás vos”, en Canal 9.