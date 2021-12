Fabiola Yañez y el mal momento que vivió con Fabián Gianola

La primera dama apuntó contra el actor cuando eran compañeros de elenco en el teatro.



En el año 2018 Fabiola Yañez había sido invitada al programa “Intrusos”, por América TV, conducido, en ese momento, por Moria Casán. En la entrevista, la actriz refirió a la mala experiencia de trabajar junto a Fabián Gianola en la obra “Entretelones”.

La actual primera dama, en esa charla, confesó que se había animado a hablar gracias a un mensaje en redes de su colega Mercedes Funes, quien, en su momento, escribió: “Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho”.

En el piso de América TV, Yañez recordó: “Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que lo conocí en la obra. (…) Cuando me saludaba, siempre me abrazaba. Él traspasaba la línea del compañero y amigo. Desde el primer momento tomó una confianza que yo nunca se la brindé”.

Las constantes situaciones que Gianola le hizo vivir la llevaron a distanciarse: “Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”, y agregó, “no sé si mis compañeros lo percibieron porque no lo hablé con nadie, pero creo que alguien se habrá dado cuenta”.