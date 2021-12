Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand en su vuelta a la televisión

El sábado la diva regresará a la pantalla de El Trece con un especial, en el que también estará su nieta Juana Viale.

Muchos esperaban el regreso de Mirtha Legrand a la televisión tras la larga ausencia forzada por la pandemia. Y la fecha será este sábado 18, para celebrar, también, su temporada 53 al aire.

Luego de la operación en que le pusieron dos stent en octubre pasado, y de recibir la tercera dosis de su vacuna contra el Covid-19 hace un mes, la diva sentará a su mesa al actor Ricardo Darín, los conductores Jey Mammón y Darío Barassi, y el cantante Diego Torres. Además, se sumará Juana Viale, quien había dicho que acompañaría a su abuela a despedir el año.

“Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que la semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand. No se imaginan el programón que tenemos. Vamos a estar juntas. Ella comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado. Poneme un banquito y yo soy feliz”, había dicho el sábado pasado Juana al anunciar la emisión de esta semana. Ella el domingo volverá a hacer el programa sola.