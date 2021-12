Jorge Rial contagiado de Covid-19

El periodista dio a conocer la noticia esta tarde por sus redes sociales.

Jorge Rial, conductor del programa “Argenzuela”, por Radio 10, contó en su cuenta de Instagram y Twitter que dio positivo de Coronavirus.

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense!!! Por ustedes y los demás”, escribió el comunicador.

Al aire en “Intrusos”, esta tarde, el periodista Rodrigo Lussich, en comunicación con Jorge Rial, confirmaron la noticia: “Me lo detectaron hoy a la mañana… Romi es negativa”. Recordamos que su mujer ya tuvo Covid-19 anteriormente, en ese momento, él fue quién se aisló para evitar el contagio.