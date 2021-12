Viviana Canosa: “Hago lo que se me canta el orto con mi salud”

La periodista volvió a despotricar contra las medidas de salud en una dura editorial en su programa de A24.

Viviana Canosa, cuya militancia antivacunas es expresa y peligrosa, pidió respeto por su colectivo, quienes “temen morirse por el experimento”, sobre las decisiones que ellos tomen, y volvió a criticar a la Organización Mundial de la Salud, y al Gobierno de Alberto Fernández.

Con un videograph, durante la editorial de inicio, que decía “La locura es total”, la conductora expresó enardecida: “Hago lo que se me canta el orto con mi vida, con mi salud, con mi cuerpo y con mi alma. Lo que quiero voy a hacer así me quede sola viviendo en el monte”.

A continuación de la autorreferencia, agregó, sobre el Gobierno Nacional: “Me chupa un huevo lo que me digan esta manga de mentirosos… ¿No pueden encontrar el equilibrio? Respetar a los que se vacunan. Respetar…a los otros, que todavía están pensando si es un experimento y tienen miedo de morirse”.

Luego, Canosa apuntó contra quienes no respetan la libertad individual: “Porque no se ponen en el lugar del otro. Pero si se quieren dar 60 dosis, dénselas todas. Tengo derecho a discernir, a leer, a informarme, a hablar con otros médicos, con otros infectólogos”.

Para cerrar, la conductora amenazó: “Bueno, no voy a un supermercado… no voy. No voy a tu banco… no voy. Te lo vas a perder vos”.