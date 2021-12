Santi Maratea sobre Macri: “Los planteos que él tiene no son tan de hijo de pu…”

El influencer respondió a quienes lo acusan de hacer “antipolítica”. Además opinó sobre el actual gobierno y del pasado.

Anoche el invitado del programa “Ya somos grandes”, conducido por Diego Leuco, por TN, fue Santi Maratea, uno de los personajes del año, que en este 2021 fue noticia en varias ocasiones por sus campañas solidarias.

Consultado por el conductor sobre lo que se dice de él y las acusaciones de hacer “antipolítica”, el influencer respondió: “Se dicen tantas cosas de mí… Los que me dicen eso son algunos progres de Palermo. No les gusta que me vaya bien ni lo que hago. Entonces buscan un argumento medio jodido de entender para parecer importantes. ¿Por qué? Porque supuestamente yo quiero reemplazar al Estado”.

Al respecto, también lamentó que desde el Gobierno no asuma su rol: “Yo compré un medicamento de 2 millones de dólares sin la ayuda de nadie. Ese mismo medicamento lo estoy queriendo comprar ahora, junté un millón y falta el otro. Me lo tiene que pagar el Estado, pero la siguen haciendo esperar a una beba que si no lo recibe, de acá a marzo, se muere”.

Consultado sobre sus opiniones políticas, Maratea confesó que le gusta su ambigüedad y sus contradicciones. Sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner confesó sentirse atraído por su retórica, pero que, a veces, sus discursos le dan terror: “De repente, dice algo y yo pienso ‘a esta tipa no la puedo apoyar’. Pero también hay una publicidad del Anses, que me la sé de memoria. Es un discurso de ella con música en el medio y la vi más de cien veces. Soy fanático. Fue cuando se instaló el ‘no fue magia. La oratoria de Cristina me produce placer, pero a veces digo ‘esta piba lo único que quiere es lo peor para el país, como puede ser que nos mienta tanto’”.

De igual forma, el instagramer opinó sobre el ex presidente Mauricio Macri: “Escucharlo hablar no me genera placer… no sé que me genera placer de él. De a poco voy entendiendo que los planteos que él tiene no son tan de hijo de pu… como lo quiere plantear la oposición: ‘Soy un tipo chorro, voy a hacer que todos se mueran de hambre, y le voy a dar todo a mis tres amigos’. No creo que ese sea el planteo ni su resultado”.