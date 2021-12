Roberto Piazza dudó de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés

El diseñador polemizó con el accionar la actriz y el colectivo feminista.

La denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación tendrá novedades a principios de 2022. Al respecto, Roberto Piazza opinó en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen para “Mitre Live”.

“Si él hizo una cagada yo voy a decir que se joda por pelotudo, pero si es mentira me van a tener que escuchar muchas del pañuelito verde”, sentenció al aire el diseñador.

Además, dejó en claro que no le cree a la ex “Patito Feo”: “Yo a la niña no la conozco y a Juan lo conozco de hace años. Pero también conozco mucha gente divina y era psicópata. Estoy en el medio, no podría decirte si tiene razón ella o él, lo veo gris y raro. Por ahora”.

Piazza resaltó que esperará la sentencia del juicio para manifestarse al respecto: “No puedo decir si tiene razón la pendeja o él. Acá es muy fácil denunciar una violación y más ahora que están con este tema. Vos le decís algo a una mina y te denuncia. Es algo muy banal y barato. Si se llega a saber la verdad de la milanesa y se descubre, ahí voy a dar mi opinión sobre lo que pensé”.

Además, explicó cuál es su relación con Juan Darthés: “Hemos compartidos lugares filantrópicos y hemos cantado tango. Tengo un séptimo sentido y siempre me pareció un tipo correcto. Me da raro, pero esperemos que dicen las pruebas y la Justicia. Esperemos que no sea una denuncia en vano e hipócrita”.

En la charla, el modisto sentenció que no está de acuerdo con los postulados de los movimientos feministas y, puntualmente, con Actrices Argentinas: “Yo tengo muchas amigas en el colectivo, pero las voy a respetar como actrices porque cuando a mí me pasaron muchos cosas a mí no me llamaron ni dieron la cara”.

Para finalizar, lamentó la “politización” de sus reclamos: “Yo apoyo a las Madres del Dolor y a las ONGS y a las fundaciones serias, no a las fundaciones que son politizadas. Jamás las apoyaré. Si vos hacés política social, no tenés que tener ninguna bandera política. Ni de derecha ni de izquierda, ni de arriba ni de abajo. Si se enoja alguna, me importa tres pelotas. La política entró en el Colectivo y no aparecieron con las cosas graves. Ellas defienden al feminismo y su política, que estoy de acuerdo. A mí me gusta la mujer femenina, no la feminista, como tampoco me gusta lo machista. La feminista es una mujer que no tiene falo y el machista es un tipo que tiene un falo demasiado grande”.