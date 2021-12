Crece la lista de famosos con Covid-19

En los últimos días varias personalidades compartieron en sus redes sociales que dieron positivo de coronavirus.

La ola de contagios no para. Con 33.902 nuevos casos en el día de ayer, y récords en varias ciudades del país, a la lista de cada día reportada por el Ministerio de Salud de la Nación, se suman también muchos famosos.

La semana comenzó con la noticia de los positivos de la imitadora Fátima Flórez, y el actor Nito Artaza, quienes tuvieron que suspender sus funciones en Mar del Plata. Ambos contaron que están transitando la enfermedad sin síntomas.

Quienes también viven sus últimas jornadas de aislamiento son Barbie Vélez junto a su pareja Lucas Rodríguez: “Hace unos días dimos positivo, así que nos toca pasarlo los tres juntos solos. Y si bien me sensibiliza porque estoy acostumbrada a pasar este día con toda mi familia, agradezco con el alma tenerlos acá. Los amo con todo mi corazón”, había escrito la hija de Nazarena en su momento en sus redes sociales.

Otro que anunció su positivo el día martes fue el streamer Martín “Coscu” Pérez Disalvo: “Me acaban de avisar que dos personas que estuvieron en el evento dieron Covid positivo. La realidad es que nos besamos y abrazamos todos, así que todos somos contacto estrecho. Les recomiendo que se cuiden, que no expongan a su familia y que se guarden en sus casas”, escribió en Twitter. 48 horas después confirmó su resultado junto a un emoji de un payaso.

Tengo covid 🤡 — Coscu (@Martinpdisalvo) December 27, 2021

En las últimas horas, la actriz Ángela Torres se sumó a la lista de famosos con coronavirus: “Che, quería avisarles que estoy con covid. Me quiero matar. Hay que cuidarse, wacho. Esto no se termina más. Qué tortura, por dios. Pero bueno, para eso, para que se rescaten y se cuiden lo más que puedan en estas fiestas o en estos días también, antes de año nuevo, así no lo pasan encerradas como yo. Y eso, wacho que no jodan, que nos cuidemos. Está todo el mundo con covid o mucha gente con covid. Y mucha gente con contacto estrecho. Esto está re picado. Así que eso, tenemos que cuidarnos. Yo hoy me siento bien, ayer estuve con mucha fiebre”, concientizó en Instagram, desde su cama.

Anoche también confirmó su positivo la actriz y cantante Tini Stoessel, quien agradeció los mensajes y las muestras de afecto de sus seguidores. “Gracias por sus mensajes. Para los que me preguntan quería contarles que es verdad que estoy con covid. Estoy bien, con algunos síntomas pero voy mejorando. Cuídense mucho, gracias por preocuparse por mi, lxs amo”, compartió en sus redes sociales.