Milei cada vez más cerca de la casta y la derecha sueña con la Presidencia

Si bien hizo su campaña con la premisa de ser crítico de la política actual, Javier Milei se muestra cada vez más cercano al PRO.

“A mí me gustaría volver a tener una charla con él. Tuve una tres semanas antes de las PASO y la realidad es que en ese momento no era un actor tan relevante yo. Me senté a hablar con Macri de economía. Esas charlas son un bodrio, hablamos de números. Él me preguntaba, me consultó mi visión. A lo que él me preguntaba, yo le contestaba. Ese fue el formato que tuvo la reunión”, comentaba el economista luego de su encuentro con Macri.

Días antes había sido captado en un amistoso saludo con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al finalizar el programa de Jonatan Viale por LN+.

En las últimas horas esta dupla volvió a reunirse para formar un plan económico en común. Un proyecto de ley para bajar impuestos fue el motivo de la reunión. Eliminar retenciones y reducir el IVA del 21 al 18% serían los ejes del proyecto de ley.

Patricia Bullrich se expresó en Twitter: “Una para la gente! Vamos Equipo, este es el camino! Bajar impuestos para que haya más empleo y más producción y los bolsillos se alivianen con más posibilidades de consumo”.

Dentro de Juntos por el Cambio se presentan divisiones, mientras unos consideran que una unión con Milei sería el límite otros piensan en su incorporación.

Desde los militantes liberales se emocionan y piden que ellos juntos sean la dupla presidencial para las próximas elecciones 2023.