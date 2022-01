Esmeralda Mitre preocupada por su salud tras contagiarse Covid

La actriz dio positivo de Coronavirus luego del estreno de su obra de teatro y contó cómo se siente.

Esmeralda Mitre fue entrevista por el periodista Juan Etchegoyen para el ciclo “Mitre Live” e hizo referencia a su estado de salud, tras de contagiarse de Covid-19, después que estrenara “Princesas”, obra que protagoniza junto a Pepe Cibrián y Marta González.

En la nota, la artista supuso el contagio fue el mismo día del debut, ya que 48hs después comenzó a tener síntomas: “Puede ser que cuando el viernes, en el estreno salí a saludar a la gente, que era muchísima por suerte y me sentí muy agradecida, ahí me contagié. El domingo tuve el primer síntoma antes de la función. En el medio estornudé muchísimo, cosa que nunca me pasó en la vida. Cuando terminé, me sentí un poco peor, y al día siguiente ya tenía fiebre, como piñas en el cuerpo, transpiraba, me sentía muy muy mal”.

“Me siento súper culpable pero esto es algo que no se puede prever, y yo tengo que estar en cama hasta el domingo porque los síntomas comenzaron el domingo (pasado); por ende son siete días”, contó Mitre.

La actriz, además, comentó que está aislada en su casa junto a su empleada doméstica, y confesó que “no tiene ganas ni de comer”: “Me duele todo, me siento muy mal”. Para finalizar, mencionó que está vacunada con las dos dosis y que le había llegado el turno para darse la tercera la semana próxima.