Flavio Azzaro: “Soy homofóbico y machista”

El periodista reconoció su error tras cuestionar a la comunidad LGBTQ+ y hacer una errada mención al referirse al ataque que sufrió un café inclusivo.

Flavio Azzaro volvió a convertirse en noticia en el día de ayer luego de protagonizar un muy desafortunado comentario al aire de Crónica TV, cuando una compañera de programa presentaba la información del incendio intencional, provocado por una almohada prendida fuego, de un local en el barrio de Almagro.

Luego de haber discutido con sus seguidores en redes sociales, y que el influencer Santi Maratea le dedicara varias historias de Instagram para comentar la situación, el periodista hizo un mea culpa al aire, y asumió su mal proceder.

“No le di importancia al ataque que había recibido el lugar. No fui empático con los que sufrieron esta agresión. No estuvo bueno. Fui impertinente en todos los aspectos. No es un tema del que entienda mucho. Soy un ignorante y voy a tratar de ocuparme para dejar de serlo”, comentó.

Sobre las críticas que recibió, el periodista agregó: “Es entendible que se hayan enojado. Le voy a meter más a estas cosas, porque no es un tema del que sepa y está mal. Lo que hice fue desde un lugar muy ignorante. El comentario fue producto de vivir en una sociedad que como yo es homofóbica y es machista. Porque yo todavía soy un tanto homofóbico y un tanto machista. Y tendría que ocuparme por cambiar. Primero porque soy un ser humano y segundo porque trabajo en un medio de comunicación. Quizás porque no entendía de qué estaba hablando seguí como un pelotudo”.

¿Qué había dicho Flavio Azzaro?

Tras la información que brindó su colega Carolina Bisgarra en su columna en Crónica TV, sobre al ataque al bar Maricafé, el periodista preguntó: “¿Hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”.

“Nosotros no formamos parte de la comunidad, Flavio. Entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita hacer esa comunidad y sentirse más cómodo tal vez, más respaldado”, le contestó su compañera, al notar que el conductor quería cambiar el tema.

A lo que él continuó: “Yo solo pregunté si podía ir porque si no parece un poco discriminador. A mí que me gustan las mujeres, ¿puedo ir?”.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, el periodista retrucó: “Me encanta porque son inclusivos pero te dicen ‘ojalá te echen de la televisión, no puedo creer cómo pensás’. Son ellos los fachos. En la gran mayoría de los casos, actúan y se expresan idéntico a lo que dicen aborrecer. Son resentidos”.