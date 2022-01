Érica Rivas contó los motivos por los cuales la echaron de la versión teatral de “Casados con hijos”

La actriz, que encarna el personaje de María Elena Fuseneco en la sitcom éxito de Telefé, recordó el momento en que le dijeron que no iba a ser parte del proyecto, que terminó dándose de baja.

Era muy esperada la llegada a los escenarios de “Casados con hijos». A principios del 2020, previa pandemia, estaba todo listo. Equipo confirmado y entradas que se agotaban rápido. Sin embargo, de un momento a otro, sorprendió la noticia que Érica Rivas no iba a ser parte del mismo. “Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron”, comentó indignada en aquel momento.

Ahora, en una entrevista con el portal Filo News, la actriz volvió a hablar sobre el tema y sentenció que la separaron de la obra “por romper las pelotas”.

“Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Mandar un mail privado a un programa de esos horribles. Me echaron porque soy un grano en el orto”, comentó angustiada.

Recordamos que días antes de que los productores tomaran la decisión, Rivas había enviado un mail con correcciones al guion, el cual no había sido bien recibido.

“No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso”, agregó la actriz.